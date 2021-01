live Pirlo: "La Juve ha giocato meglio. Non siamo quelli di 3 giorni fa, oggi la prova"

23.25 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che stasera a Reggio Emilia ha conquistato il suo primo trofeo da tecnico. Battuto il Napoli 2-0 in una partita che ha consegnato ai bianconeri la nona Supercoppa Italiana della loro storia.

23.46 - Ha inizio la conferenza stampa: "Stasera volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica, ma che siamo un gruppo diverso e avevamo ancora fame".

Questa Juve può avere un'anima da coppa piuttosto che da campionato?

"No, la Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere. Ci concentreremo via via su tutte le partite".

Come mai Cuadrado e Kulusevski dal 1'?

"Per Cuadrado è arrivato il via libera stamattina, al secondo tampone negativo dopo il primo di ieri. S'è allenato per 15 giorni da solo a casa, ma c'era necessità di giocare dall'inizio perché eravamo contati. La scelta di Kulusevski è stata fatta per avere più uomini tra le linee e avere più scelte per di passaggio".

Cosa è cambiato stasera?

"Abbiamo puntato tanto sull'orgoglio, era importante sacrificarsi l'uno per l'altro perché sapevamo di non essere quelli di domenica. Quando giochiamo con questa intensità non diamo respiro agli avversari e abbiamo di più il possesso della palla".

Che differenza rispetto alla finale di Coppa Italia?

"Io la finale di Coppa Italia non la ricordo. Stasera è stata una gara combattuta, ma siamo stati migliori di loro. Ci sta concedere qualche occasione, ma abbiamo messo in campo grande determinazione. Stasera abbiamo giocato con una buona pressione, Kulusevski è stato bravo e sono soddisfatto di quello che ho visto".

23.53 - Conclusa la conferenza stampa.