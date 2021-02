live Real, Zidane: "Domani sarà una gara complicata. Gasperini ha fatto un gran lavoro"

18.00 - Tra pochi minuti Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per presentare il match di domani contro l'Atalanta.

18.32 - È iniziata la conferenza di Zidane: "Sappiamo la partita che ci aspetta domani, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo lavorato bene, dovremo raccogliere un buon risultato, siamo concentrati".

Domani sarà come giocare una finale?

"Noi abbiamo l'esperienza giusta, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l'intenzione di farlo, il Real Madrid è così: scendiamo in campo per vincere. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su domani. Oggi io sono l'allenatore di questi giocatori, sono contento di poter contare su di loro. Tutti sono importanti, ogni allenatore ha le sue risorse".

Adesso c'è una situazione complessa come lo scorso anno.

"Questo è quello che passa il convento, ma lo sapevamo anche a inizio stagione. Non dobbiamo farci condizionare, ma conosciamo i nostri punti di forza. Dovremo provare in tutti i modi a mettere in campo tutto ciò che abbiamo".

Firmerebbe per un pareggio?

"Sappiamo benissimo quali sono le situazioni degli infortunati. Abbiamo preparato la partita con questi giocatori, scendiamo in campo col solito atteggiamento. Io non firmerei per un pareggio, noi scendiamo in campo per vincere".

Come affronterà l'Atalanta?

"Vedremo. Per noi è una partita diversa, non conosciamo il nostro avversario. Dobbiamo adattarci a questo tipo di gioco che ha l'Atalanta, dobbiamo giocare il nostro calcio".

Anche quest'anno il Real è favorito per la vittoria finale?

"Sappiamo benissimo qual è il nostro momento, non è solo una questione di Champions. Ogni gara è importante, siamo abituati a ragionare così in ogni partita. La pressione ce l'abbiamo tutti, alla fine stiamo parlando di calcio. Siamo consapevoli di avere di nuovo la fortuna di giocare in Champions".

L'Atalanta assomiglia all'Ajax di due anni fa?

"Sì, è una squadra molto offensiva. È una squadra composta da giocatori eccellenti, sono solidi e compatti. I paragoni non hanno senso nel calcio, l'Atalanta è l'Atalanta, l'Ajax è l'Ajax. Domani sarà una partita bellissima".

Come risponde agli elogi di Gasperini?

"Meno male che non gioco io, sono cotto (ride, ndr). Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, lui allenava la Primavera quando io ero alla Juventus. Ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto delle grandi cose qui. Mi piace come allenatore".

TMW - La Champions non è mai semplice. Come giudica quanto fatto dall'Atalanta fino a questo momento?

"Le partite della Champions sono molto difficili da vincere. Però l'Atalanta ha dimostrato sul campo il lavoro fatto fino ad adesso, hanno cambiato due-tre giocatori quest'anno per poter migliorare ancora. Domani sarà una partita difficile, non ci sono mai gare facili. Dobbiamo sempre dimostrare che siamo una squadra forte, giochiamo ogni tre giorni. Domani non sarà facile".

18.47 - È terminata la conferenza stampa di Zidane.