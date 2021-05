live Roma, Fonseca: "Mollare il campionato è stato involontario"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.15 - Mancano tre giornate al termine della stagione e la Roma deve centrare il settimo posto per giocare la Conference League del prossimo anno. Domani i giallorossi saranno impegnati a San Siro con l'Inter e oggi alle 13.30 è in programma la conferenza di Paulo Fonseca. Di seguito le sue parole:

13.30 - Inizia la conferenza stampa

Darboe e Zalewski sono già pronti per stare in un club ambizioso?

"Loro sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono soddisfatto".

Su Borja Mayoral

"Io non sarò l'allenatore della prossima stagione. Borja è un giovane e non facile per un attaccante arrivare qui e fare tanti gol. Sta facendo una buona stagione, ma è una decisione per la società e il nuovo allenatore"

Quanto hanno inciso gli infortuni?

"Il bilancio si fa a fine stagione, come ho sempre detto".

Sul ritorno al 4-2-3-1

"E' vero che mi piace giocare con questo modulo. Non avevamo cambiato perché la squadra a marzo stava bene con la difesa a tre, poi ci sono stati gli infortuni"

Mancini può giocare a centrocampo?

"Vediamo che succederà nella prossima partita. Domani non giocherà come mediano, ma come difensore centrale"

Perché la Roma ha mollato in campionato?

"Penso che non è stato volontario. La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato

Porta frutti avere stile ed eleganza come viene riconosciuto a lei?

"Non lo so, io sono così. Penso che l'immagine è importante".

Che Inter si aspetta domani?

"L'Inter è una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori. In ogni momento abbiamo visto una squadra forte e lo sarà anche domani".

Quanti calciatori recupera per domani?

"Domani abbiamo El Shaarawy, Carles Perez e Villar".

13.36 - Termina la conferenza