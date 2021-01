live Roma, Fonseca: "Non deve essere la partita della svolta ma della continuità"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.05 - La Roma vince 4-3 contro lo Spezia grazie alla rete di Pellegrini allo scadere e conquista tre punti che potrebbero salvare la panchina di Fonseca. Di seguito le parole del tecnico in conferenza stampa.

Sulla partita

"Sì è stata una partita molto emozionante. Il risultato è ingiusto per quello che ha fatto. Avremmo meritato altro, abbiamo dimostrato un grande spirito"

La gara di oggi è la risposta all'eliminazione in Coppa Italia?

"E' stata una partita che volevamo vincere. Per noi era fondamentale solo questo".

E' la partita della svolta?

"In questo momento la Roma è al terzo posto in attesa delle altre. Non deve essere la partita della svolta, ma della continuità. Sembriamo una squadra all'ultimo posto, ma non è così. Siamo messi bene in classifica e abbiamo dimostrato ambizione".

17.29 - Termina conferenza