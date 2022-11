live Roma, Mourinho: "Assenza di Dybala pesa più di quella di Milinkovic e Immobile"

20.30 - La Roma perde 1-0 contro la Lazio per colpa di un errore di Ibanez e queste sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa:

Si aspettava che la Lazio avrebbe giocato questo tipo di partita?

"Penso che la partita che hanno fatto sia anche la conseguenza di stare 1-0. Blocco basso, compatti, tutti assieme, nelle nostre culture si dice che è stata una partita cinica, intelligente, in Inghilterra la gente va a casa dopo 20 minuti. Il tempo utile di gioco è sicuramente bassissimo, l'intensità e la continuità del gioco sono bassissimi, loro hanno capito che noi dominavamo ma c'era mancanza di creatività negli ultimi 20 metri. Si è parlato di Savic e Immobile, non si è parlato di Dybala, penso che sia più importante perché è la luce che ci dà assiste gol. Senza Lorenzo poi è ancora più difficile, ma quando è entrato Volpato ci ha dato creatività. Poco tempo di gioco, penso che gli ultimi 8 minuti di recupero siano stati effettivamente un minuto e mezzo, prendono loro i punti e vanno a casa".

Perché Abraham e Zaniolo non portano qualità?

"Sono giocatori totalmente diversi. Nicolò non è creativo, ha un potenziale fisico incredibile, che quando trova spazi è inarrestabile, ma se tutti stanno dentro l'area o nei primi 20 metri è difficile trovare spazi. Ho provato a trovarglieli mettendolo a destra, ma è diventata una partita troppo emozionale, non avevo il controllo sulla comunicazione con i giocatori. Troppa gente dentro al campo, troppa palla lunga. Paulo, Lorenzo e Volpato sono la nostra creatività, sul ragazzo abbiamo speranza, più di speranza, fiducia che possa essere un giocatore importante".

Siete tra i primi per expected goals in campionato, ma siete il nono attacco del campionato. Secondo lei perché?

"La risposta che vuoi, non te la do. È colpa mia, rimaniamo così".