live Sampdoria, Ranieri: "Creato tanto, concretizzato poco. Ma compimenti ai miei"

Dopo due successi di fila la Sampdoria perde in casa contro la Juventus. Dopo il match del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Claudio Ranieri.

Un commento sul match.

"Ho visto i ragazzi non rinunciatari però abbiamo perso troppi palloni in uscita e questo forse ha dato poco respiro a noi che giocavamo. Le fasi più delicate sono state proprio la perdita della palla e loro che ci hanno contrattaccato. Quando loro avevano la palla noi eravamo messi bene in campo e loro non riuscivano a trovare la via d'accesso dentro la nostra area di rigore. Quando prendevamo palla volevo che si riuscisse ad impensierirli in contropiede e invece non ci siamo mai riusciti".

Ha visto progressi rispetto alla gara di andata?

"Progressi ci sono stati. Avrei voluto un pochino più di determinazione da parte dei miei. I difensori della Juventus sono arcigni, hai tutto da imparare. I nostri attaccanti non si potevano girare che già avevano il difensore col fiato sul collo. Noi invece li abbiamo fatti girare e questo non va bene. Bisogna saper rubare dall'avversario le cose belle".

Il campo sulle fasce laterali non era perfetto?

"Non parliamo di queste cose. Questo è e questo dobbiamo fare".

Molto spesso avete avuto molti palloni in contropiede non sfruttate.

"Mi aspettavo un altro tipo di partita nostra. Mi aspettavo queste ripartenze che qualche volta ci sono state però più concretamente cioè andando a tirare in porta e invece non ci siamo mai riusciti. Abbiamo fatto alcune cose ma non quello ci aspettavamo tutti quanti perchè l'avevamo preparata bene. I ragazzi stanno bene. Mi spiace per tutti quei palloni persi e aver portato un po' di apprensione da parte nostra".

Samp poco cinica nella ripresa?

"Sì abbiamo pressato. Abbiamo tenuto la partita sul chi vive fino in fondo ma solo Quagliarella ha impegnato Szczensy, troppo poco. Mi aspettavo di più".

Risultato un po' pesante secondo lei?

"Quando tu ti esponi e vuoi riprendere la gara fino in fondo, è logico che poi in contropiede, se sbagli qualcosa, ti fanno gol perchè la qualità è tanta. Però io devo fare i complimenti ai miei ragazzi e complimenti all'arbitro perchè mi è piaciuto".

In generale meglio nella ripresa la tua Sampdoria?

"Non lo so dire. Nella ripresa eravamo più sciolti ma non siamo stati concreti. Abbiamo fatto una buona pressione, abbiamo recuperato diversi palloni, siamo stati più determinati ma alla fine c'è stata la palla gol di Quagliarella".

TMW - La posizione di Ekdal?

"Gli avevo detto ad Albin di quando stare davanti e quando mettersi in linea e lo ha fatto bene".

TMW - Mancata l'ultima zampata?

"Come detto, abbiamo fatto tanto ma molto fumo e poco arrosto. E' mancata la zampata, il colpo di testa ma complimenti alla Juventus".

Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri.