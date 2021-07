LIVE TMW - Serie A, alle 18.30 si compone il nuovo calendario. 1^ giornata il 22 agosto

live Serie A, alle 18.30 si compone il nuovo calendario. 1^ giornata il 22 agosto

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

18.26 - E’ prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Cesena-Spezia; Empoli-Fiorentina; Genoa-Sampdoria; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma; Napoli-Salernitana; SPAL-Venezia.

18.23 - Altri limiti per la composizione delle 38 giornate: nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano.

18.18 - Per il Napoli c’è Lombardo, per la Fiorentina Joe Barone. Mancano ancora all'appello esponenti di Empoli, Genoa, Hellas, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.

18.15 - Per la prima volta nella storia della serie A non ci sarà corrispondenza tra i due gironi, con il ritorno che seguirà un ordine diverso rispetto all'andata. Tuttavia, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

18.11 - Anche Cordoba del Venezia (che ha incrociato e subito abbracciato l'ex compagno Materazzi, ndr) e Capozucca del Cagliari hanno fatto il loro ingresso nella sede dove verrà effettuata la composizione dei calendari di Serie A. Subito dopo è toccato a Marotta e Maldini, di Inter e Milan, seguiti da Tare e Fabiani, rispettivamente di Lazio e Salernitana.

18.09 - Queste le Le date della stagione 2021/22:

Inizio: domenica 22 agosto 2021

Fine: domenica 22 maggio 2022

Turni infrasettimanali: mercoledì 22/9/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 1/12/2021, mercoledì 22/12/2021 , giovedì 6/1/2022

Soste: domenica 5/9/2021, domenica 10/10/2021, domenica 14/11/2021, domenica 26/12/2021, domenica 2/1/2022, domenica 30/1/2022, domenica 27/3/2022

18.05 - Dal Pino e De Siervo, presidente e ad della Serie A, sono stati tra i primi ad arrivare agli IBM Studios, sede del sorteggio del prossimo calendario di Serie A. Subito dopo Umberto Marino dell'Atalanta, Campoccia dell'Udinese, Di Vaio del Bologna e Nedved della Juventus hanno varcato l'ingresso.

18.00 - L'Europeo si è concluso da pochi giorni, ma le squadre di Serie A sono già al lavoro da tempo e ora potranno farlo con un obiettivo ben preciso in mente: tra mezz'ora infatti si comporrà il nuovo calendario del massimo campionato italiano. Le 38 giornate del nuovo campionato saranno svelate sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A, su DAZN, ma anche su TUTTOmercatoWEB.com: grazie al nostro consueto LIVE, seguiremo in diretta la composizione del nuovo calendario.