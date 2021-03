live Shakhtar, Luis Castro: "Il calcio è il mondo delle opportunità, ci crediamo"

17.15 - Prima di Paulo Fonseca in conferenza stampa arriva il tecnico dello Shakhtar alla vigilia della sfida con la Roma. Di seguito le parole di Luis Castro.

Cosa può aiutare per ribaltare il risultato?

"Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l'allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io so perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità e noi abbiamo i mezzi per sfruttarle tutte".

Ci sono esercizi specifici per preparare la sfida con la Roma?

"Sì, ovviamente".

Durante l'intervallo della prima partita qualche giocatore ha detto 'sanno come giochiamo'. La preoccupa questo?

"Tutti noi allenatori sappiamo come le squadre giocano. Sappiamo come giocano il Liverpool, il Real o altre. Se tutti sanno come noi giochiamo perché nei 25 minuti finali della partita giocavamo così bene? Perché abbiamo vinto con Real e pareggiato con l'Inter se tutti sanno come giochiamo?"

Crede nei miracoli?

"Vorrei rispondere con un'altra domanda. Vorrei chiedere se era presente a Zagabria contro la Dinamo. Pensava che potessimo ribaltare il risultato? Io non credo nei miracoli, credo nel lavoro e ogni tanto porta i suoi frutti. Non importa cosa dicono intorno a me, sono molto concentrato sul mio lavoro. Penso che la gente parli troppo, anche di cose che non conosce. Io so perfettamente che domani è difficile, ma spero di vincere. Se vincerà la Roma potrò solo fare i complimenti".

Su Fonseca

"Con Paulo ci siamo trovati insieme molte volte. La prima quando io lavoravo al Porto e lui è arrivato lì come allenatore della prima squadra. Ci vedevamo ogni giorno, ci scambiavamo opinioni su tutto. Poi le cose per Fonseca non sono andate bene e ho preso io prima squadra".

17.38 - Termina la conferenza