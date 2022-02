live Torino, Juric: "Dopo il Sassuolo, un altro errore inspiegabile dell'arbitro: sono episodi pesanti"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

Seconda sconfitta di fila per il Torino, è il Venezia a far festa sotto la Mole. Il finale rocambolesco, però, ha fatto infuriare i granata, con il pareggio di Andrea Belotti annullato per fuorigioco di Pobega. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà l'1-2 di questa sera contro i lagunari. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.28 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Cos'è successo dopo il vantaggio?

"Siamo partiti alla grande per 25 minuti, eravamo perfetti. Loro sono poi passati al 3-4-3, si giocava sulle palle lunghe e tenevano il pallone, creando falli laterali e angoli. Dovevamo reggere, non ci siamo riusciti ma non dovevamo prendere gol. Ad inizio ripresa la nostra disattenzione è stata grave. Ma la squadra ha dato tutto e ha creato, purtroppo non è bastato"

Come hanno motivato la decisione di annullare il gol?

"Non ho capito, sinceramente. Rivedendola non c'è nessun blocco, Caldara non può arrivare mai. Il Sassuolo ha battuto 10 metri avanti e di solito sono fiscali, oggi è un altro episodio pesante. La spiegazione non mi ha soddisfatto, mi hanno detto una frase che non abbiamo mai sentito. Non so come si faccia ad annullare un gol così"

Quali sono le condizioni di Praet?

"Ha finito la stagione. Era da anni che aveva problemi e si stava riprendendo, è una perdita grave perché in quel ruolo dovremo vedere le cose"

Quanto tempo ci vorrà per Belotti?

"Ho forzato un po', lui si carica e poteva dare un impatto forte: lo ha fatto. Ha fatto due allenamenti dopo oltre 40 giorni in cui non si muoveva proprio. L'ultima volta servivano un paio di partite per ritrovare la forma, adesso vediamo come andrà la settimana e poi ragioneremo"

Come mai quattro cambi insieme?

"Volevo dare uno slancio: Djidji era cotto perché ha un problema di pube, volevo che Warming andasse nell'uno contro uno e il Gallo per impulso positivo. C'è stato, devo dire

Come mai Pellegri non era convocato?

"Pellegri va preso con calma e serenità, ha doti ma bisogna fare una prova di quattro mesi per fargli riprendere la carriera. Deve ritrovare la condizione, per questo non è stato convocato"

Ore 23.36 - Termina la conferenza stampa di Juric.