Dopo il sorprendente e meritato passaggio del turno in Coppa Italia subita contro il Milan, Ivan Juric è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico granata con il live testuale su TMW.

00:02 | Comincia ora la conferenza stampa di Juric.

Dove la metti in carriera questa vittoria?

"Ci sono bei momenti nella mia carriera, ci tenevamo tanto. In 10 vs 11 è uscito il carattere, l'organizzazione. È una grande gioia per la società: ci voleva, ci voleva una spinta emotiva positiva per tutti".

Si può puntare all'Europa League?

"Questa squadra non è costruita per l'Europa League, non ci si è neanche vicini... Mancano un po' di cose. A Salerno abbiamo dominato ma non vinto e questi sono limiti. L'obiettivo è che i ragazzi crescano e noi vogliamo andare più avanti possibile in Coppa Italia".

Che aggettivo dai alla squadra?

"Applicazione".

Come ha visto Rodriguez da esterno?

"Rodirguez ha fatto una buona partita, aveva davanti Saelemaekers che ha una buona gamba e ha fatto bene".

Chi sono Bayeye e Adopo?

"Sono due ragazzi fantastici. Arrivano da Catanzaro e dalla Viterbese, non si sono mai lamentati, hanno sempre dato una mano ai compagni e se la sono meritata. L'occasione arriva quando lavori così e la vita ti premia".

Cosa ne pensa della prova di Ricci?

"Mi è piaciuto tanto sia in fase difensiva che offensiva, mi è piaciuto molto e ha giocato con grande personalità".

Cosa manca al Torino?

"Possiamo fare qualche risultato in più in certe situazione, come a Salerno e a Roma, però la squadra gioca e si ritrova, trovando sintonia e ritmo".

TMW - Il Milan è stato poco umile?

"Ho visto grande intensità, grande gamba e grande ritmo, con un gioco molto diretto. La partita è stata di molta intensità e noi l'abbiamo gestita. Poi magari hanno pensato che il gol sarebbe arrivato, però per i primi 60 minuti il Milan mi è piaciuto".

00:10 | Termina qui la conferenza stampa di Juric.