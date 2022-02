live Venezia, Zanetti: "Il Toro ti azzanna, abbiamo avuto carattere e tanto cuore"

Un triplo passo verso la salvezza: il Venezia espugna Torino in rimonta e ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 21 novembre. Il gol a freddo di Brekalo non ha abbattuto gli arancioneroverdi, che hanno ribaltato la gara grazie alle reti di Haps e Crnigoj e sono riusciti ad abbandonare la zona retrocessione in attesa delle sfide di domani. A breve, il tecnico Paolo Zanetti incontrerà i giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.42 - Comincia la conferenza stampa di Zanetti

Siete tornati alla vittoria

"Sì, è una grande gioia. Avevamo fatto buone prestazioni ma senza arrivare alla vittoria. Oggi ho chiesto un cambio caratteriale e non soffrire negativamente questo periodo: non dovevamo perdere autostima, ma oggi abbiamo avuto carattere. Quasi tutte le squadre che sono venute qui sono state azzannate dal Toro, dovevamo cambiare il nostro modo di giocare. Siamo passati a specchio e l'abbiamo messa sul cuore e sui duelli, abbiamo segnato due gol bellissimi e abbiamo subito quasi nulla da lì. E' stata un'ottima partita"

Cos'è successo a Modolo?

"Gli si è bloccata la schiena nel riscaldamento. Svoboda è stato bravissimo: era la partita giusta per lui, è un duellante e gli faccio i complimenti"

Quanta emozione c'è stata nel gol annullato a Belotti?

"Sono emozioni forti, il calcio te le dà. A volte le abbiamo subite in negativo e queste ci aiutano a crescere. Oggi sono state positive e sono contento per i tifosi, che non hanno abbandonati e ci sono stati vicino"

Come valuta l'annullamento del gol di Belotti?

"Non l'ho ancora rivisto. Posso capire quello che è successo: dal campo, sembrava ci fosse un giocatore che ostacolava chi marcava Belotti. E' un fuorigioco influente, se c'è o meno devo rivedere le immagini. Non vado di certo a parlare di episodi, tante volte non mi sono lamentato di episodi contro"