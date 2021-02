Liverpool, Klopp mago della difesa: 18^ gara senza gol al passivo in Champions League

Il Liverpool di Jurgen Kloop ha nella difesa la sua arma migliore. Potrebbe sembrare strano visto il calcio offensivo e spumeggiante che il tedesco ha nel proprio dna, ma le statistiche non mentono. Dal settembre 2017 a oggi infatti i Reds sono riusciti a tenere la porta inviolata in Champions League per ben 18 volte, più di qualsiasi altra squadra che ha partecipato alla massima competizione continentale per club.

18 - Since Jürgen Klopp took charge of his first UEFA Champions League match at Liverpool in September 2017, the Reds have registered more clean sheets in the competition than any other side (18). Resilient. pic.twitter.com/5aPpUpEvtv

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021