Liverpool macchina da guerra in Champions League: con Klopp vinti 12 scontri diretti su 13

Il Liverpool quest’anno fatica terribilmente in Premier League, ma in Champions la squadra di Klopp continua ad essere la solita corazzata, come dimostra il 4-0 nel doppio confronto col Lipsia che ha regalato i quarti di finale. In generale, da quando Jurgen Klopp allena i Reds, la squadra ha vinto 12 dei 13 scontri diretti che ha giocato nella massima competizione europea (considerando anche le fasi di qualificazione). L’unica ko è arrivato lo scorso anno, agli ottavi contro l’Atletico Madrid.

12/13 - In all European competitions under Jürgen Klopp, Liverpool have now progressed from 12 of their 13 two-legged knockout ties (including qualifiers), only failing in last season’s last 16 against Atlético de Madrid. Smiles. pic.twitter.com/CfFFlMaS2O

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021