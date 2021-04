Llorente e l'addio al Napoli: "Mi volevano vendere già in estate, ho scelto io di restare ancora"

Intervistato dal quotidiano Marca, l'attaccante bianconero Fernando Llorente ha ripercorso la sua avventura al Napoli spiegando anche i motivi che lo hanno portato all'addio lo scorso gennaio: "Ero arrivato a Napoli dopo aver parlato con Ancelotti, che mi voleva come centravanti di riserva: era stato chiaro con me, il titolare era Milik e io avrei fatto il suo vice. Poi ho cominciato a trovare la via del gol, così di tanto in tanto ho finito per trovare spazio pure da titolare. Subito dopo il cambio in panchina, è scoppiata la pandemia e da lì alcune cose sono andate diversamente da come sperassi. Ho avuto dei problemi fisici, in estate la dirigenza mi voleva vendere. Ho deciso però di rimanere, perché non vedevo i giusti presupposti per andare via. Mi ha cercato anche l'Athletic", le dichiarazioni dell'attuale centravanti dell'Udinese.