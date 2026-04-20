Lo sfogo di Bruscolotti: "Contro la Lazio De Bruyne camminava, la colpa è di Conte?"

Giuseppe Bruscolotti, storico calciatore del Napoli, ha concesso un'intervista a Il Mattino per parlare delle difficoltà emerse in casa azzurra dopo la sconfitta con la Lazio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Mi fa male aver visto calciatori come De Bruyne camminare senza mai avere un momento di lucidità. Ora, ditemi: c’era bisogno di Conte per caricare uno che viene dal Manchester City e che si prepara a giocare un Mondiale con il Belgio da protagonista? E allora, questo clima non mi piace. Questo 2-0 della Lazio è colpa di chi va in campo e non di Conte".

Sulle responsabilità che lo stesso Conte si è assunto a fine partita, Bruscolotti ha proseguito così: "Per me ha sbagliato. Ma davvero può aver la colpa di non aver motivato la squadra dopo il pareggio di Parma? Ma davvero doveva lavorare sul pericolo di avere una squadra appagata per lo scudetto svanito? E dove siamo, in un asilo nido?".

Infine, un bilancio sulla stagione di Politano e compagni: "Considero questa stagione positiva. Ma ora queste cinque giornate posso rovinare tutto. Hanno giocato malissimo, un blackout al Maradona è impensabile e davanti a 50mila tifosi. Sono deluso perché nessuno considera questa squadra imbattibile, ma bisogna uscire dal campo buttando l’anima".