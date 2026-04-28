Napoli, Bruscolotti approva l'eventuale Sarri-bis in caso di addio di Antonio Conte

Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Sarri è un nome che scalda i tifosi del Napoli come possibile sostituto di Conte?

"È uno che di calcio ne sa, perché lo ha fatto vedere a Napoli. Come dicevi, è cambiato ma è rimasto diretto allo stesso tempo. È un allenatore che non si fossilizza sulle sue idee, cerca sempre di migliorarsi. Non scopriamo niente: è un grande allenatore e lo abbiamo visto anche quando ha giocato contro di noi."

Saresti favorevole al ritorno di Sarri al Napoli?

"I cavalli di ritorno sono sempre problematici, perché si fanno paragoni con il passato. Però un allenatore come lui è ormai vaccinato, sa dove va ad allenare. È un ambiente che comunque gli vuole bene, perché abbiamo visto un bel Napoli."

Alcuni tifosi non gli perdonano il passaggio alla Juventus: può essere un problema?

"Quando si arriva a certi livelli è inutile pensare sempre alle solite cose. Queste situazioni sono come i matrimoni: possono durare 50 anni oppure finire dopo due o tre. La cosa importante è che resti un bel ricordo nel posto dove si è stati. Poi fanno parte anche del lavoro e della professione."