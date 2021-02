Lo Spezia alla famiglia Platek. La presentazione quando la nuova proprietà sarà in Italia

Con una lunga nota apparsa sul sito ufficiale, lo Spezia ha comunicato quest'oggi il passaggio delle quote di maggioranza dal club da Gabriele Volpi alla famiglia Platek. Al momento, i nuovi proprietari del club non sono ancora in Italia e la conferenza stampa di presentazione verrà fissata solo quando i nuovi vertici del club saranno in città.