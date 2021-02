Lo Spezia cambia proprietà, mercoledì il passaggio a Platek. E' già proprietario di due club

Robert Michael Platek sarà presto il nuovo proprietario dello Spezia. Con l'attuale numero uno Gabriele Volpi è stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione della maggioranza del club grazie a un'offerta da 22-24 milioni di euro.

Mercoledì, riporta Sky, è prevista la firma sull'accordo. Un passaggio di consegne che non porterà a immediati stravolgimenti: né cambio di allenatore, né cambi nel quadro dirigenziale.

Robert Platek è cofondatore e partner di MSD Capital, un fondo nato per gestire l'enorme fortuna del tycoon dell'informatica Michael Dell. Platek è già presidente di due club in Europa: il Casa Pia AC (seconda divisione) in Portogallo e il Sonderjyske Foodbold (prima divisione) in Danimarca.

Fissato anche già un ribasso sulla valutazione del club in caso di retrocessione in questa stagione.