Lo strano caso del rinnovo di Maignan. L'intesa trovata, i dubbi e una firma che non c'è

vedi letture

Il Milan e Mike Maignan hanno l'intesa sul rinnovo di contratto. Solo che il rinnovo non arriva. Perché l'entourage del giocatore e la società rossonera, già nello scorso dicembre, hanno gettato prima le fondamenta e poi praticamente rifinito ogni dettaglio del nuovo accordo. Contratto attualmente in scadenza nell'estate del 2026, le parti avevano trovato l'intesa per un nuovo accordo fino all'estate del 2029 a cifre tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione. Una trattativa lunga, partita da una richiesta di 8 da parte di Maignan e del suo team, una forbice che si è ridotta ed è arrivata alla fumata bianca. Quasi.

Cosa è successo?

Già. Quasi. Solo che ancora non c'è l'annuncio. Cosa è successo, allora? Il rendimento di Maignan non sta convincendo il club. Le ultime indiscrezioni sul peso forma del ragazzo, e qualche partita che è costata pure punti pesanti alla società di Via Aldo Rossi, stanno facendo giustappunto riflettere la società. Le topiche contro Feyenoord e Liverpool stanno pesando nei giudizi tra presente e futuro. Il Milan vuole pagare una cifra vicina ai 6 milioni per il contratto di Maignan?

Cosa accadrà?

Maignan ha già fatto capire la sua volontà di proseguire in rossonero, il feeling che ha con la città e con l'ambiente. Però la firma non è ancora arrivata e stanno arrivando anche nuove sirene, in vista dell'estate, dai soli club di Premier League a caccia di un portiere. Occhio al Chelsea, soprattutto, non soddisfatto del rendimento dei suoi estremi difensori. Cosa accadrà, allora? La strada sembrava spianata e probabilmente è ancora così. Però è uno strano caso ancora da seguire...