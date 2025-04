Milan, la gioia di Maignan: "Abbiamo giocato la partita come se fosse una finale"

vedi letture

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il derby contro l’Inter vinto per 0-3 e valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Centrato l'obiettivo della finale: soddisfazione enorme.

"Sapevamo che questa partita era molto importante per la nostra stagione, purtroppo in campionato e in Champions non abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato la gara come se fosse una finale e ora siamo in finale".

Vede bene la squadra con la difesa a tre?

"Vedo bene tutto quello che il mister mette sul campo. Ogni sistema dobbiamo mettere tutto sul campo per fare bene".