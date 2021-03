Locatelli in apertura, Lazovic in chiusura: primo tempo equilibrato, Sassuolo-Hellas Verona 1-1

Un gol in apertura, uno in chiusura. Dopo quattro minuti la sblocca Locatelli, a due dal 45' Lazovic rimette le cose in parità. Sassuolo ed Hellas Verona chiudono sull'1-1 una prima frazione di gioco caratterizzata dall'equilibrio. Risultato giusto per quanto si è visto, per le occasioni create da ambo i lati e anche per i (pochi) errori commessi di qua e di là. La ripresa promette ancora tanto spettacolo.

Venti minuti di fuoco. Bastano appena quattro minuti di gioco al Sassuolo per passare in vantaggio. Berardi centra da destra verso Defrel, bravo a scaricare su Locatelli. Il destro da fuori dell'ex Milan, a giro, è diretto verso l'angolo e non dà scampo a Silvestri: subito 1-0 al Mapei Stadium. Terzo centro stagionale per Locatelli, al quale mancava il gol da quattro mesi, e Verona subito costretto a rincorrere. La reazione è immediata: Barak prima e Faraoni poi vanno vicini al pari, il Sassuolo attende nella propria metà campo per poi ripartire e si rende pericoloso da palla inattiva con Ferrari.

Filosofie a confronto. Il resto del primo tempo è un raffronto continuo delle due differenti identità di gioco di Sassuolo ed Hellas Verona. Berardi e compagni provano sempre a costruire dal basso, cercando poi immediatamente la palla in verticale su Caputo per aprire gli avversari. Gli uomini di Juric giocano uomo su uomo, con pressione alta e tanto lavoro sulle fasce. Ma è una fase di tatticismi, più che di spettacolo. Eccezion fatta per un destro a incrociare di Berardi che sibila a lato, regna l'equilibrio fino al 43', quando Lazovic sfrutta una discesa e un cross di Faraoni per fare 1-1 a tu per tu con Consigli. Proprio prima del duplice fischio, l'Hellas trova il pari.

