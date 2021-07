"Locatelli? Juve interessata, Arsenal più avanti". Rivedi le parole dell'ad del Sassuolo

Raggiunto da Sky a margine dell’evento di ieri legato all’apertura del calciomercato in quel di Rimini, l’amministrato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato sui tanti calciatori neroverdi protagonisti con la nazionale italiana a Euro 2020, in particolare Locatelli: "La prima cosa è lasciare il ragazzo tranquillo in questo momento, non ho parlato con lui o con i suoi procuratori. La cosa più importante è dargli tranquillità per fare sì che l’Italia possa fare bene, è la cosa che sta più a cuore a tutti. La Juventus è l’unica società italiana con cui abbiamo parlato di Locatelli, ci siamo incontrati la settimana scorsa con Cherubini. L’interesse da parte loro c’è, non abbiamo approfondito termini o valutazioni, con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto per cui continueremo questi discorsi. È vero che ci sono altre società straniere interessate, l’Arsenal è una di queste ed è la società che è più avanti perché ci ha fatto l’unica proposta concreta arrivata sinora".

