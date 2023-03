Lombardo: "Chiesi a Marotta perché la Juve riprendeva Mandragora, disse che c'era un obbligo"

Da Repubblica - Torino emergono altri dettagli sulle side letter della Juventus dall'udienza di Maurizio Lombardo, ascoltato come testimone nell'Inchiesta Prisma. Per esempio che non venivano depositate in Lega: "Altrimenti non si poteva registrare la plusvalenza (...) Tutti i direttori sportivi volevano una recompra. Ma non poteva essere registrata la plusvalenza finché non scadeva la condizione".

L'affare che ha fatto accendere la spia? "Mandragora all'Udinese per 20 milioni, si rendono conto che con questa recompra non potevano più registrarla subito (la plusvalenza, ndr)". Un affare definito "strano" da Lombardo. "Era ancora il periodo di Marotta, chiesi perché ce lo riprendiamo dato che non giocherà mai nella Juventus? Mi dissero che avevamo un obbligo". Quindi racconta aspetti legati anche alla manovra stipendi: "Per la prima, avevo preparato le buste, due per calciatore: in una la riduzione, l'altra per rimetterla firmata".