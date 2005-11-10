Napoli, Di Lorenzo sul rinnovo di Vergara: "Non è cambiato nonostante i fari puntati addosso"

Il capitano azzurro ha commentato con entusiasmo il prolungamento di contratto fino al 2031 di Vergara, annunciato proprio oggi dal Napoli.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione degli azzurri. Tra i vari temi analizzati, c'è stato anche il rinnovo odierno del giovane talento Antonio Vergara. Di seguito le dichiarazioni in merito del laterale.

Di Lorenzo commenta il rinnovo di Vergara

"Su Antonio sono molto contento, è un ragazzo che ha avuto difficoltà all'inizio, ma poi ha dimostrato quando serviva che è importante, lavora, non è cambiato dopo i fari puntati addosso e deve continuare, senza accontentarsi, ma ha la testa giusta per fare il suo percorso. Sono contento del rinnovo, è un napoletano tifoso del Napoli, è difficile trovare altri così. Vergara futuro capitano del Napoli? È presto, ci sono ancora io (ride, ndr), però è bello in futuro vedere un giocatore del vivaio con la fascia".

Il comunicato ufficiale del Napoli su Vergara

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!".