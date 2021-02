Lucarelli: "Mercato difficile: presi giocatori di cui avevamo bisogno. Krause ha speso tanto"

Il vice direttore sportivo del Parma, Alessandro Lucarelli, nella sua conferenza stampa di oggi, a margine delle presentazioni di Bani e Conti, ha parlato del mercato di gennaio: "Il mercato di gennaio non è facile. Quelli bravi li tengono e noi dobbiamo trovare opportunità che servono per completare la squadra. Ci siamo riusciti, il mister ci ha dato linee guida e in linea di massima abbiamo portato a casa ciò di cui avevamo bisogno. Tante trattative non sono arrivate in fondo per la legge del mercato, con squadre che non volevano rinforzarci. Ci tengo a sottolineare che il presidente ha dato grande disponibilità economica, è importante avere una proprietà solida che fa di tutto per mantenere la categoria".