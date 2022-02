Luis Alberto: "Le mie parole sono chiare: mi piacerebbe tornare in Spagna, ma qui sto bene"

Luis Alberto, in forza alla Lazio, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di arrivare fino in fondo all'Europa League: Certo, altrimenti meglio non giocarla. È una competizione bellissima. Se stiamo sul pezzo e giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque. Siamo una squadra forte e molto fastidiosa per tutti. Domani si può vincere contro il Porto”