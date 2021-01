Luis Alberto rassicura dopo l'operazione: "Sto già recuperando, presto mi rivedrete in campo"

L'edizione odierna de Il Messaggero si concentra su Luis Alberto, operato ieri d'urgenza d'appendicite acuta. Il giocatore - si legge - avvertiva da mesi un forte dolore, ma non si trattava del riacutizzarsi della solita pubalgia. Lo ha scoperto ieri pomeriggio in una visita privata: intervento riuscito in serata, la Lazio ne era venuta a conoscenza poco prima. Luis Alberto s'era affidato al suo procuratore senza far sapere nulla e questo - si legge - non è stato gradito dalla società. Concentrata però soprattutto sulla sua degenza (dipenderà dalla rimarginazione dei punti di sutura).

Intanto è lo stesso spagnolo sui social a rassicurare i propri tifosi: "Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni", il messaggio postato (con immagine) nelle stories di Instagram.