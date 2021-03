Luis Campos: "A fine stagione torno nel calcio. Io e la Roma insieme? Forse un giorno"

Prima dell’arrivo di Tiago Pinto a Roma, nella lista dei possibili dirigenti per l'incarico di nuovo direttore sportivo del club giallorosso c’era anche quello di Luis Campos. Una breve esperienza al Real Madrid, poi la consacrazione al Monaco e l'incarico al Lille terminato all'inizio dell'attuale stagione. Il dirigente portoghese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TeleRadioStereo, queste le sue parole: "La storia di Roma come città e come club è una delle più belle ed interessanti del mondo. Io e la Roma non ci siamo mai incrociati in un momento ideale, forse un giorno potrebbe succedere".

La stuzzica l’Italia? La Roma è la squadra che la affascina di più?

"Mi è sempre piaciuta la cultura italiana, la sua cucina e ovviamente il suo calcio. C’è un gioco molto tattico con grandi allenatori e grandi giocatori. Spero di avere un giorno l’opportunità di vivere quest’esperienza, che immagino sarebbe fantastica. L’Italia è un Paese molto ricco nell’architettura: mi piacerebbe essere l’architetto di una squadra italiana, quelli che vincono in Italia vincono ovunque nel mondo".

Ha lasciato il Lille, rientrerà presto nel calcio o ha altri progetti?

"Dedico molto tempo a guardare partite e giocatori per prepararmi al mio prossimo progetto e lavoro per migliorare il mio algoritmo di scout. Sto lavorando ad applicazioni basate sullo studio delle reti comportamentali e sociali dei giocatori. Mi piace molto studiare la gestione dell’ego dei calciatori e il ramo del decision making. Tornerò al calcio preparato al meglio alla fine di questa stagione".