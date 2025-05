Ufficiale Il QSI annuncia il rinnovo di Campos: sarà consulente sportivo del gruppo fino al 2030

vedi letture

La notizia era stata rilanciata poco fa da tutti i principali media francesi, ora è arrivata l'ufficialità: Luis Campos continuerà ad essere consulente sportivo di Qatar Sports Investments (QSI) e direttore sportivo del Paris Saint-Germain fino al 2030.

Ecco il comunicato: "Qatar Sports Investments, uno dei principali gruppi di investimento nel mondo dello sport, dell'intrattenimento, dell'arte e della cultura – azionista di maggioranza del Paris Saint-Germain, azionista di minoranza dell'SC Braga e investitore in altre importanti proprietà sportive, di intrattenimento e culturali – annuncia oggi il rinnovo di Luis Campos come Consulente Sportivo. Campos era entrato a far parte di QSI nel giugno 2022 con un mandato triennale, che è stato rinnovato per altri 5 anni fino al 2030.

Luis Campos supervisionerà la strategia sportiva dell'intero gruppo QSI, inclusi il calcio maschile del Paris Saint-Germain e la consulenza all'SC Braga. Sarà inoltre responsabile dell'individuazione di altre proprietà calcistiche, sportive e di talenti multi-club in cui QSI possa investire, oltre a occuparsi di scouting, reclutamento e di tutte le questioni relative ai talenti sportivi all'interno del Gruppo.

Da quando è entrato a far parte del QSI nel 2022, Luis Campos ha contribuito a realizzare la visione del Presidente del QSI, Nasser Al-Khelaïfi, in un triennio che ha visto in particolare il Paris Saint-Germain raggiungere grandi successi sportivi, tra cui 3 titoli di Ligue 1 francese, 1 Coppa di Francia, 3 Supercoppe e una finale, una semifinale e un ottavo di finale di Champions League maschile negli ultimi tre anni, uno dei migliori record del calcio europeo. Anche l'SC Braga, di proprietà minoritaria del QSI, ha ottenuto risultati positivi a livello nazionale, portoghese ed europeo, in questo periodo".

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente del QSI, ha dichiarato: "Siamo lieti di rinnovare il mandato di Luis Campos come Consulente Sportivo del QSI fino al 2030. Stiamo costruendo il nostro progetto a lungo termine e Luis ha svolto un lavoro fantastico negli ultimi tre anni. Oggi, all'interno del nostro Gruppo, in tutte le nostre risorse, possiamo contare su grande stabilità, determinazione e concentrazione collettiva – per questo ringrazio Luis – e non vedo l'ora di raggiungere molti altri successi e i nostri obiettivi a lungo termine".

Luis Campos, Consulente Sportivo di QSI, ha dichiarato: "Sono lieto di proseguire la mia storia con QSI fino al 2030. Possiamo essere molto orgogliosi di come abbiamo trasformato i club, le aziende, i progetti e l'etica del nostro Gruppo negli ultimi tre anni, e credo fermamente che questo sia solo l'inizio dei nostri successi. Ringrazio il Presidente Nasser Al-Khelaïfi per il pieno supporto a me e a tutto il nostro staff, e anche per la sua grande visione che guida il successo senza precedenti del Gruppo QSI. Non vedo l'ora di scrivere altri capitoli della storia di QSI nei prossimi anni".