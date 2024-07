Lukaku al Napoli, importanti passi avanti: accordo triennale col belga, manca il sì del Chelsea

Romelu Lukaku è vicinissimo al trasferimento al Napoli, secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi e proficui contatti, col belga che ha di fatto raggiunto l'accordo economico con la società di Aurelio De Laurentiis per quel che riguarda i termini del contratto.

Quest'oggi, spiega l'emittente, il Napoli ha infatti trovato gli accordi economici del caso col centravanti ex Roma e Inter, con l'accordo che avrà durata triennale nel caso in cui dovesse essere finalizzata la trattativa col Chelsea. Per dire sì al Napoli e ritrovare così Antonio Conte, Big Rom ha scelto di decurtarsi in modo importante l'ingaggio percepito al Chelsea, ovvero 11 milioni di euro netti all'anno. Al Napoli, Lukaku andrebbe a guadagnare 6 milioni di euro netti per ognuna delle prossime tre stagioni.

Come detto, manca però ancora l'accordo con il club londinese proprietario del cartellino: i Blues hanno leggermente abbassato le proprie pretese, fermo restando la volontà di cedere il belga a titolo definitivo. Per il suo cartellino adesso serviranno circa 35 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta ancora alta dal Napoli ma su cui si sta lavorando forte anche dell'accordo di base col centravanti. Parallelamente, proseguono i contatti per l'addio di Victor Osimhen, col PSG che resta la squadra in pole per il nigeriano.