Lukaku-day, le tappe del rientro: oggi in Italia, le ipotesi per rivederlo in campo

Il conto alla rovescia è partito in casa del Napoli. Se Rasmus Hojlund si è già rivisto in campo contro l'Inter nel corso del secondo tempo, arrivano novità riguardo al recupero dell'uomo che il danese è stato chiamato a sostituire in questa prima parte di campionato, Romelu Lukaku.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ripercorre tutte le prossime tappe per rivedere in azione l'ex centravanti di Inter e Roma. Lukaku rientrerà in Italia oggi nel tardo pomeriggio. Domani sarà a Castel Volturno in mattinata, mentre sabato è atteso al Maradona per Napoli-Como. Lunedì il belga inizierà il lavoro in palestra, mentre fra circa 15 giorni dovrebbe partire con la preparazione. Una preparazione del tutto nuova, come fossimo ad inizio stagione. Anche se filtra ottimismo, non c'è fretta di forzare troppo i tempi. Anche per questo, stando a quanto si legge, i tempi potrebbero leggermente allungarsi rispetto ai 100 giorni di assenza di cui si parlava ad agosto.

Quando avverrà invece il rientro in campo agli ordini di Antonio Conte? Secondo il quotidiano Lukaku ha messo nel mirino tre squadre su tutte. Il suo rientro infatti al momento sarebbe previsto o con l'Udinese, il 14 dicembre, o in Supercoppa con il Milan, il 18 dicembre, o infine con la Cremonese, il 28 novembre.