Lukaku e il ritorno all'Inter: stamattina il contatto coi legali. Ora la palla passa al Chelsea

Stamattina c'è stato un contatto conoscitivo tra i legali di Romelu Lukaku e l'Inter. La volontà primaria è quella di aspettare il Chelsea e per questo nerazzurri e belga non intavoleranno una trattativa: le parti vogliono capire le intenzioni dei Blues per poi sedersi nuovamente al tavolo. Adesso Lukaku e i suoi legali parleranno col Chelsea, da lì eventualmente ci potrà essere una trattativa per il prestito in nerazzurro. Il giocatore proverà a convincere la nuova proprietà per un'operazione praticamente impossibile per costi e credibilità dei Blues che meno di un anno fa ne hanno fatto l'acquisto più caro della storia. E l'Inter non ha la forza (e attualmente anche le motivazioni) per coprire un costo estremamente elevato.