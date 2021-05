Lukaku e lo scontro con Ibra: "Reazione sbagliata ma non mi faccio mettere i piedi in testa"

Romelu Lukaku, nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina al Corriere della Sera, ha parlato anche dell'episodio del derby con Ibrahimovic e il loro scontro che ha avuto molto risalto in Italia e all'estero: "Ero arrabbiato perché stavamo perdendo e perché avevo sbagliato un gol. Le sue parole mi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito in quel modo ma non sono uno che si fa mettere i piedi in testa. Sono un vincente che si batte alla morte per i compagni e la vittoria". Parlando poi dell'uomo Ibrahimovic: "È un grande giocatore. Fino al Manchester avevamo un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui in Serie A. Come Mourinho alla Roma. Il livello si alza, speriamo vinca ancora l'Inter".