Lukaku può restare all'Inter oltre il 2023? Oggi nessun accordo, ma si può rinnovare il prestito

Romelu Lukaku resterà all’Inter anche nel 2023/2024? E’ la domanda che si pone Tuttosport che spiega come nell’accordo col Chelsea non sia previsto alcunché per il futuro oltre la stagione che sta per cominciare. Il prestito dai Blues insomma scadrà il 30 giugno 2023, ma è probabile che le parti abbiano pattuito una sorta di gentleman agreement per rinnovare il prestito di un’altra stagione. L’Inter infatti anche il prossimo anno, quando il valore di Big Rom a bilancio del Chelsea sarà di 70 milioni, difficilmente potrà permettersi l’acquisto. Diverso il discorso nell’estate del 2024, quando a bilancio il belga sarà a 46 milioni di euro.