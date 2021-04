Lukaku star dell'Inter, Conte: "Non dimentico i tanti che storcevano il naso per quanto speso"

Nel corso del suo intervento a DAZN dopo il successo per 2-1 sul Sassuolo, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda sulla crescita e gli ulteriori margini di Romelu Lukaku: "Penso che si sia visto quanto è cresciuto, non dimentico che tanti storcevano il naso il giorno in cui è arrivato. Parlavano di un giocatore sopravvalutato e che era costato tanto, ma è arrivato fin qui con le sue potenzialità. Questo è un diamante che può diventare qualcosa di straordinario. Penso abbia fatto miglioramenti eccezionali, ma può continuare. L’Inter è messa bene con gli attaccanti, sono giovani. Sanchez è un po’ più maturo, ma possono continuare a migliorare. Quello che mi piace è che non giocano soltanto per il gol. Sanno che aiutando la squadra le occasioni arrivano. Fanno volentieri il lavoro sporco".

