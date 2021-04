Magallan vola e segna, si sblocca Parma-Crotone: 1-0 per la squadra di Cosmi

Si sblocca dopo quattordici minuti il match del Tardini tra Parma e Crotone. È il Crotone a portarsi in vantaggio con Magallan, che torreggia nel cuore dell'area crociata sugli sviluppi di un corner battuto da Ounas, prendendo in controtempo Colombi. Partenza in salita, dunque, per i crociati, subito costretti ad inseguire.