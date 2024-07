Maifredi: "Napoli con Lukaku può essere l'antagonista dell'Inter con Atalanta e Juve"

Gigi Maifredi fa le carte al campionato italiano. Assodato che l'Inter è la favorita in assoluto, l'ex tecnico della Juventus, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato di chi potrebbero essere le squadre in lotta per il vertice: "Torniamo al Napoli - ha esordito l'allenatore -. Conte è una garanzia, uno che detta legge e magari da qualche altra parte questa cosa non piaceva... E con Lukaku, beh, assieme a Juventus e Atalanta può diventare davvero antagonista dell’Inter per lo scudetto. Fra gli allenatori chi mi stuzzica? Palladino per esempio: Firenze ti dà pressione ma devi saperla fronteggiare, assorbire. E anche questo è uno step decisivo.

Un consiglio ai tecnici? Servono gli allenatori di settore. Uno per reparto. Perché Thiago, per dire, sa cosa deve fare un regista e chi gli sta a fianco, ma per i movimenti di un ”9” serve un ex del ruolo. Addestramenti specifici, gente esperta in ogni staff tecnico, come per i portieri.

La Nazionale? Sa quando si dice stendiamo un velo pietoso? Ecco - ha chiosato Maifredi -. Sembrava ci fossero giocatori incapaci di ragionare con la propria testa. Fossi stato in Spalletti, superbo a Napoli, sia chiaro, mi sarei dimesso la sera stessa".