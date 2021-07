Maksimovic vuole solo il Napoli: il serbo ha aperto ad una riduzione dell'ingaggio

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il reparto scouting del Napoli si stanno muovendo sul difensore e sul centrocampista centrale, cioè sui sostituti di Nikola Maksimovic e TIemoué Bakayoko. Ma non è detto che il difensore centrale serva. Dipenderà da Kalidou Koulibaly, chiaramente, ma anche dal serbo ex Torino che sembrerebbe aver cambiato idea. Dalla richiesta di aumento dei mesi scorsi al dietrofront di questi giorni per Maksimovic, che sta spingendo per rientrare accettando anche un ingaggio più basso dopo che non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.