Malagò: "Meravigliosa giornata di sport. Grazie a Gravina e Mancini: siamo orgogliosi"

vedi letture

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato durante l'evento al Palazzo del Quirinale a Roma dopo la vittoria dell'Europeo da parte della Nazionale italiana di calcio. Presente anche Matteo Berrettini, dopo la finale di Wimbledon centrata e persa ieri contro Djokovic. Queste le parole di Malagò: "Grazie di questa bellissima e meravigliosa iniziativa organizzata una volta tanto con l'immediatezza delle vicende sportive. Questa è una meravigliosa giornata di sport, ma quando abbiamo organizzato tutto questo non sapevamo i risultati che sarebbero arrivati. Volevamo rendere il giusto omaggio a prescindere, a dimostrazione dell'importanza della meravigliosa avventura della Nazionale di calcio. Pochi giorni fa parlai della miccia che era stata accesa e che coinvolgeva tutto il Paese. Il grande merito va alla Federazione e al presidente Gravina. Questi ragazzi hanno portato valori incredibili. Grandi meriti anche a Mancini e al suo staff, e voglio fare i complimenti anche a Matteo Berrettini per quello che ha fatto. Siamo stati tutti orgogliosi di essere italiani. Abbiamo creduto in un progetto affidandoci a persone competenti. Stiamo partendo per Tokyo con la più grande spedizione di sempre, lo sport italiano è in un grande momento".