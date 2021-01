Maldini su Mandzukic: "Nel calcio non bastano i bravi ragazzi. Stessa strategia di un anno fa"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky ha parlato del nuovo acquisto Mario Mandzukic: "Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo".

Sull'inserimento di un giocatore come Mandzukic nello spogliatoio. Avete parlato con Ibrahimovic? "Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l'allenatore per questi tipi d'operazione. Ma non c'è bisogno nel calcio solo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in campo. Poi è il gruppo che trascina".