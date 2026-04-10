Malen impressionante, ecco la sua prima tripletta in Serie A. Ed è già in doppia cifra
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Donyell Malen si può portare il pallone a casa. Terzo gol della Roma che arriva al 52': splendido filtrante di Soulé con l'olandese che lascia che il pallone gli arrivi sul destro e con un tiro secco supera Semper. E così dopo le doppiette a febbraio contro Cagliari e Napoli, l'attaccante firma la sua prima tripletta in Serie A e va già in doppia cifra. 12 partite, 10 reti.
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