Malen inventa, Pisilli segna: la Roma si porta sul 4-0 al 58', notte fonda per la Fiorentina
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La Roma non si ferma più e segna anche il 4-0 al 58' con Niccolò Pisilli. Grandissima apertura di Cristante per Malen, che crossa a sua volta per il centrocampista, il quale fa la sponda di testa e ritrova ancora una volta l'olandese. A questo punto l'ex Aston Villa di esterno destro pennella la palla sulla testa del giovane italiane, che sigla il poker. Fiorentina in netta difficoltà.
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