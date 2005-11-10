Ufficiale Niente Roma, Crysencio Summerville va all'Al Hilal di Inzaghi: 80 milioni al West Ham

Crysencio Summerville ha scelto l'Arabia Saudita. L'esterno offensivo olandese, accostato nelle ultime settimane soprattutto alla Roma, ha infatti deciso di accettare la corte di Al-Hilal di Simone Inzaghi, che lo ha acquistato dal West Ham per una cifra monstre: 80 milioni di euro.

Il classe 2001 lascia così gli Hammers dopo appena una stagione trascorsa a Londra. Arrivato nell'estate del 2024 dal Leeds United per circa 30 milioni di euro, Summerville non è riuscito ad evitare la retrocessione ma ha mantenuto un valore di mercato altissimo grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di incidere nell'uno contro uno. Sul giocatore avevano messo gli occhi diversi club europei, tra cui Paris Saint-Germain, Manchester United e soprattutto la Roma, che negli ultimi giorni sembrava essere in vantaggio nella corsa all'esterno olandese. Alla fine, però, l'offerta economica dell'Al-Hilal ha cambiato completamente lo scenario, convincendo sia il West Ham sia il calciatore.

Il club saudita ha ufficializzato l'accordo con un contratto quadriennale: "Al-Hilal firma Crysencio Summerville per quattro anni. Il giocatore olandese lascia il West Ham United per unirsi alla prima squadra dell'Al-Hilal", ha comunicato la società attraverso i propri canali ufficiali.

Reduce da un Mondiale 2026 positivo anche dal punto di vista statistico, con 2 gol e 2 assist, Summerville entra inoltre nella storia del calcio olandese: con il trasferimento da 80 milioni di euro diventa il secondo giocatore dei Paesi Bassi più costoso di sempre, alle spalle soltanto di Frenkie de Jong, passato dall'Ajax al Barcellona nel 2019 per 86 milioni.