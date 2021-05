Malinovskyi dopo Domenghini: l'Atalanta torna a segnare in finale di Coppa Italia dal 1963

Seconda finale di Coppa Italia negli ultimi tre anni per l’Atalanta, che però nel 2019 era stata battuta 2-0 dalla Lazio. Ruslan Malinovskyi diventa così il primo calciatore orobico a segnare all’ultimo atto della competizione dalla tripletta di Domenghini che consegnò il titolo alla Dea nel 1963.

1963 - Ruslan Malinovskiy is the first Atalanta's player to have scored in a Coppa Italia Final since Angelo Domenghini in 1963. Missile.#TIMVISIONCUP #AtalantaJuve

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 19, 2021