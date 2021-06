Malore per Christian Eriksen, De Roon: "Smettete d'inquadrare Christian e la sua ragazza"

Dopo il malore occorso a Christian Eriksen, centrocampista dell’inter, durante Danimarca-Finlandia Marten de Roon, olandese dell’Atalanta ha voluto pubblicare il proprio pensiero via Twitter: “E’ straziante da vedere. Inoltre, smettete di condividere video di Christian o della sua ragazza e chiudete le telecamere”.

This is heartbreaking to see. Also please stop sharing videos of Christian or his girlfriend and cut off the cameras.

— Marten de Roon (@Dirono) June 12, 2021