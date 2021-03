Man City-Borussia Mönchengladbach 2-0, le pagelle: Foden è luce, Rose ha perso la bussola

Due a zero e discorso chiuso (se mai ci fossero stati spiragli) in appena 18'. Il Manchester City domina in lungo e in largo alla Puskas Arena e non lascia scampo al Borussia Mönchengladbach. Qualificazione in cassaforte già al 45', match deciso dalle reti di De Bruyne e Gundogan. Il punteggio rispecchia solo in parte l'assoluta supremazia della squadra di Pep Guardiola, contro un avversario inferiore e annullato totalmente. Di seguito le pagelle.

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Attento nelle rare volte in cui viene chiamato in causa, tira un sospiro di sollievo quando vede spegnersi di un soffio a lato il diagonale di Embolo. È il regista in più della formazione inglese.

Walker 6 - Molto aggressivo, sempre cercato dai compagni. Duetta bene con Mahrez, nella ripresa bada principalmente a dosare le energie e contenere gli avversari.

Dias 6 - Una sicurezza, anche se concede qualche conclusione di troppo agli attaccanti del 'Gladbach. Guardiola gli risparmia venti minuti abbondanti. (Dal 70' Laporte 6 - Ordinaria amministrazione, in una fase del match in totale controllo della sua squadra).

Stones 6,5 - Chiude ogni spazio, è diventato un punto di riferimento importantissimo nella retroguardia degli inglesi.

Cancelo 5,5 - Non si è ancora ripreso dopo le ultime prestazioni non all'altezza di un rendimento stagionale davvero impressionante. Meno presente dei suoi compagni. (Dal 64' Zinchenko 6 - Controlla bene le rare folate offensive dei dirimpettai).

De Bruyne 7 - Dispensa giocate di classe, nonostante non sia ancora al top della condizione fa la differenza. Apre le danze con una saetta da fuori area, poi è sempre lì, pronto a inventare e a sostenere i compagni.

Rodri 6,5 - È lui il vertice basso del centrocampo, l'uomo incaricato di dare il via alla manovra. E lo fa con qualità, senza strafare. (Dal 63' Fernandinho 6 - Chiamato a gestire il possesso nel finale, a ritmi bassi è un gioco da ragazzi).

Gundogan 7 - Al City mancano i gol di Aguero? Nessun problema, c'è il bomber che non ti aspetti. Il tedesco ha già firmato quindici reti in stagione. Ogni commento è superfluo. (Dal 69' Sterling 6 - Nessuno spunto degno di nota, ma il City non dà l'impressione di voler accelerare e infierire nell'ultima parte della sfida).

Mahrez 6,5 - Tenta insistentemente la giocata, vuole il gol ma non riesce quasi mai a tirare. Quando ce la fa, trova sulla sua strada un attento Sommer, mentre all'ultimo secondo manca per un soffio il bersaglio.

Bernardo Silva 6 - Schierato da falso nove, il portoghese fa tanto movimento e apre spazi per i compagni. Nulla di trascendentale, ma è utile. (Dal 75' Aguero 6 - Altri quindici minuti nelle gambe, il suo recupero sarà importante nel finale di stagione).

Foden 7 - Cresce partita dopo partita, legittimando così la sua posizione da titolare ormai quasi inamovibile. Impressionante la percussione centrale e il successivo assist per Gundogan. Futuro ma già presente.

Allenatore: Pep Guardiola 7 - Forse è prematuro scomodare gli anni in cui vinceva tutto con il Barcellona, ma questo City è forse la squadra più vicina a quell'idea di calcio. Perfetta, a tratti, di sicuro troppo forte per il Borussia Mönchengladbach, che non può far altro che arrendersi. Cura ogni minimo particolare, fa divertire tutti, dai giocatori ai tifosi. Può essere davvero l'anno buono.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH:

Sommer 6,5 - Incolpevole sugli schiaffi di De Bruyne e Gundogan. In precedenza era stato abile a disinnescare una bella volée da pochi passi di Foden. Si ripete su Mahrez nella ripresa.

Lainer 5,5 - Il compito assegnatogli è improbo, lui si arrabatta e tampona come può le falle di reparto. Non commette errori marchiani, quantomeno. Discutibile il giallo rimediato per una manata a De Bruyne.

Ginter 5 - Guidare la difesa tedesca questa sera è come capitanare un galeone nella buriana. Le geometrie degli inglesi mandano spesso in tilt l'intero reparto, e lui fatica a trovare contromisure.

Elvedi 5 - Il filtrante di Foden transita nella terra di mezzo tra lui e Ginter e si appiccica con puntualità svizzera al piede di Gundogan, che fa due a zero. Discorso analogo a quello del partner: serata di stenti e fatica. (Dall'89' Jantschke s.v.).

Bensebaini 5,5 - Marco Rose lo recupera in extremis e lo getta nella mischia senza esitazioni, a testimonianza di quanta fiducia riponga in lui. Quella corsia, però, è battuta con indecisione e timidezza: poche discese e scricchiolii abbastanza frequenti. (Dall'89' Wendt s.v.).

Hofmann 5 - Non lo si vede praticamente mai, assorbito dalle trame avvolgenti della squadra di Guardiola, che (dirlo pare quasi una banalità) difende attaccando. Prova a dare una mano dietro, senza particolare successo.

Neuhaus 5 - L'affanno è persistente, e per molti versi giustificato, se si considera l'elevatissima cifra tecnica dei competitor nella zona mediana. Si fa uccellare con troppa facilità da Foden sul raddoppio dei Citizens.

Zakaria 5,5 - Lunghe leve che gli occorrerebbero per arraffare le trame palla a terra del City, ma che nei fatti lo sostengono nella perenne rincorsa ai centrocampisti che si ritrova a fronteggiare. Complicato far filtro contro avversari così.

Stindl 5 - Lo trovi un po' ovunque nei minuti iniziali. Macchia però un avvio promettente con l'ingenuità sulla giravolta di Mahrez che di fatto spalanca la strada alla prodezza di De Bruyne. (Dall'80' Traoré s.v.).

Embolo 6 - Nel tumultuoso primo tempo vissuto dai tedeschi alleggerisce sporadicamente le cariche inglesi con qualche lampo senza conseguenze. All'ottavo costringe Ederson all'intervento in bello stile, poi sfiora il palo alla sua sinistra. (Dal 65' Wolf 6 - Vicino al gol con un destro che termina alto non di molto).

Thuram 5 - Per oltre quaranta minuti veleggia nell'anonimato, senza mai avvicinarsi col pallone dalle parti di Ederson. Poi, all'improvviso, un bello slalom e la palla-laser per Embolo: un barlume che tale rimane. (Dal 65' Plea 5,5 - Non entra in partita).

Marco Rose 5,5 - La crisi della sua scialuppa prosegue, ma non era questa la notte per ritrovarsi. L'assetto operaio della ripresa evita il tracollo, complice anche lo sciente rallentamento degli inglesi.