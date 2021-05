Man City-PSG 2-0, le pagelle: Mahrez e Foden da impazzire. Icardi estraneo, Neymar fumoso

MANCHESTER CITY-PSG 2-0 (11' Mahrez, 64' Mahrez)

MANCHESTER CITY (a cura di Andrea Piras)

Ederson 6,5 - Il piede è quello di un centrocampista e si vede dal rinvio che accende la cavalcata di Zinchenko sulla rete del vantaggio di Mahrez. Per il resto gara tutto sommato attenta e tranquilla.

Walker 6,5 - Partita prevalentemente difensiva quella dell’esterno inglese che ha il suo bel da fare per frenare le offensive di Di Maria quando attacca dalla sua parte ma è comunque efficace.

Stones 7 - Quando i giocatori del PSG calciano dalla distanza trovano la sua opposizione come se fosse un muro. Non sbaglia un intervento all’interno dell’area di rigore eclissando Icardi.

Ruben Dias 7 - Vale lo stesso discorso di Stones. Segue Neymar in ogni parte del campo lasciandogli pochissimo raggio d’azione. Fa valere la sua fisicità e il suo tempismo sullo stacco di testa per fermare l’attacco rossoblu.

Zinchenko 7 - Lesto ad aspettare il rinvio di Ederson nella sua metà campo, rapido come un treno per innescare la rete del vantaggio della sua squadra. Provvidenziale nella ripresa sulla conclusione di Neymar.

De Bruyne 7 - Dirige l’orchestra come sempre con la solita classe. Cambi di gioco, accelerazioni e anche chiusure da difensore nella sua area di rigore. E’ l’anima di questo Manchester City targato Guardiola (Dall’81’ Gabriel Jesus sv).

Fernandinho 6,5 - Preferito a Rodri al centro del campo per la sua fisicità. Aggredisce sempre alto i giocatori del Paris Saint-Germain con decisione recuperando molti palloni.

Gundogan 6,5 - Accompagna l’azione servendo sempre il compagno più vicino anche se in un’occasione fallisce la ripartenza del basso servendo Ander Herrera. In fase di copertura però è ovunque.

Mahrez 8 - L’eroe della serata. Mette le ali al Manchester City firmando una doppietta che vale la prima storica finale di Champions League per la sua squadra. Una spina nel fianco nella difesa del PSG, impegna anche Keylor Navas sul finire di primo tempo.

Bernardo Silva 6,5 - Non inizia benissimo perdendo un pallone all’altezza della sua area di rigore che causa l’occasione, poi fallita, di Di Maria. Non dà punti di riferimento in attacco muovendo molto il pallone in ogni parte del campo (Dall’82’ Sterling sv).

Foden 7 - Cambia spesso posizione utilizzando la sua proprietà di palleggio e la sua rapidità per creare pericoli alla difesa del Paris Saint-Germain. L’istinto è da grande giocatore come quando impegna Keylor Navas con un bolide dalla distanza. Impreziosisce la serata servendo l’assist per il 2-0 di Mahrez, sfortunato quando scheggia il palo (Dall’85’ Aguero sv).

PSG (a cura di Simone Bernabei)

Keylor Navas 6 - Sui due gol può davvero poco, in diverse altre occasioni fa il suo con parate che per il suo livello sono normali

Florenzi 5,5 - Molto meno propositivo dell'andata, quando forse la partita richiederebbe un suo maggiore coinvolgimento in avanti (dal 75' Dagba sv)

Marquinhos 5,5 - E' il solito leader difensivo e il solito pericolo in attacco. Ma partecipa alla dormita generale della sua linea sia sul primo che sul secondo gol

Kimpembe 5 - Sul primo gol di Mahrez non è particolarmente reattivo nell'aggredire il pallone che poi finisce in porta. E sul secondo gol è assolutamente fuori posizione

Diallo 4,5 - Se Mahrez è in giornata è difficile contenerlo. Al di là dei gol, l'ex Leicester mette costantemente in apprensione il classe '96 che spesso e volentieri deve stenderlo. Oppure lasciarlo andare, come sul 2-0 (dall'83' Bakker sv)

Herrera 6 - Finché c'è lui in campo, bene o male il PSG è in partita. Esce e subito dopo il City segna il 2-0 e prende il largo verso la finale. Manca comunque precisione nei tocchi (dal 62' Draxler 5,5 - Non riesce in alcun modo a cambiare ritmo)

Paredes 5,5 - I tocchi sono spesso giusti, anche se troppe volte manca quel guizzo di personalità che farebbe la differenza su certi palcoscenici (dal 75' Pereira sv)

Di Maria 4 - E dire che come spesso capita era stato fra i migliori dei suoi, pur con qualche sbavatura. Poi quel rosso senza senso che mette la pietra tombale definitiva sulla Champions del PSG

Verratti 6 - Nonostante la sconfitta e l'eliminazione è buona la sua prestazione, almeno finché il PSG è in partita. Sguscia in mezzo agli avversari, recupera palloni, ricama geometrie. Peccato che oggi i compagni non lo assecondino. Nel finale si innervosisce troppo

Neymar 5 - A inizio partita sembra poter trascinare i suoi. Ma è un'illusione che dura poco, visto che il City gli prende facilmente le misure. La conseguenza è la sparizione nella ripresa

Icardi 4,5 - Chi l'ha visto? Sostituire Mbappé non è propriamente semplice, ma l'ex Inter non si vede praticamente mai. E quando (raramente) Neymar gli passa il pallone, mette dentro anche qualche errore tecnico (dal 62' Kean 5,5 - Tocca veramente pochissimi palloni)

Mauricio Pochettino 5 - Ci si aspettava decisamente qualcosa in più, dalla sua squadra. L'assenza di Mbappé pesa come un macigno ed è attenuante, ma la squadra costruisce pochissime occasioni da gol. E in difesa balla decisamente troppo