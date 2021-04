Man United, Bruno Fernandes: "La Roma ha avuto sfortuna, Diawara non riusciva più a correre"

Autentico mattatore della sfida tra Manchester United e Roma, Bruno Fernandes si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale dell'Old Trafford. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dai una definizione a questa serata.

"Credo che nel primo tempo siamo entrati forte, creando occasioni e segnando. Poi su due contropiedi abbiamo subito due gol, ma siamo stati bravi a restare in partita, a mantenere la calma. Nella ripresa abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio, tenendo la palla e segnando gol".

Cos'hai trovato in questo ambiente? Sembri un altro giocatore...

"In Italia sono cresciuto molto come giocatore. La mia esplosione è avvenuta allo Sporting, una squadra che mi ha fatto crescere a livello di mentalità, facendomi lottare per grandi obiettivi. Poi il salto allo United, dove ho trovato grande fiducia, mi hanno voluto molto bene. Per un giocatore la fiducia fa la differenza, ti fa esprimere al meglio".

Ci aiuti a capire la sensazione che avevate all'inizio del secondo tempo? Non vi siete fatti prendere dall'ansia.

"Non ci siamo fatti prendere dall'ansia, siamo stati in partita con la testa. Non ci aspettavamo una Roma così aggressiva, siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le linee, giocando palla velocemente a terra. Poi la Roma è stata sfortunata, ha dovuto fare tre cambi nel primo tempo senza la possibilità di farne altri nella ripresa. Diawara ha fatto uno sforzo enorme, non riusciva più a correre. La Roma ha pagato la stanchezza, noi siamo stati bravi a creare più occasioni e a fare gol".