Manchester City, Estiarte: "Non ci sono favoriti. La finale sarebbe un premio al lavoro fatto"

Il Direttore della prima squadra del Manchester City, Manuel Estiarte ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il PSG:

Quanto si può essere rilassati dopo la gara di andata?

"Non c'è favoritismo. Chi capisce di sport lo sa benissimo. Sono due grandi squadre, una gran semifinale. Tutt'e due meritano di essere qui, tutt'e due hanno qualità straordinaria e speriamo di vedere una bella partita. Purtroppo il tempo è quello che è ma ci divertiremo".

L'assenza di Mbappé vi avvantaggia?

"Penso che le squadre che arrivano in semifinale di Champions sono complete di tutti i sensi. Noi abbiamo fatto tutta la stagione senza il Kun Aguero, giocatore per noi fondamentale, l'organico è la cosa più importante poi certo che le individualità contano e in queste partite di più. Il PSG è stato finalista l'anno scorso, quest'anno ha eliminato grandissime squadre. Sarà molto dura".

Cosa sarebbe arrivare in finale di Champions?

"Un premio a un lavoro fatto benissimo. Da dieci anni questa squadra sta crescendo anno dopo anno. E' facile buttarla sui soldi, chi non capisce la butta sempre lì. Si sta lavorando molto bene in tutti i sensi, anche nelle squadre inferiori. Sono stato a Barcellona e al Bayern e qua sono in linea in questo senso. E' una squadra che è vicino ad un grande passo. Ne ha fatto uno giocando questa semifinale e, come dice Pep, divertiamoci e godiamoci questa partita. Poi vediamo quel che succede".