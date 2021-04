Manchester-Roma 6-2, Fonseca: "Sarà molto difficile ribaltare questo risultato al ritorno"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pesante 6-2 subito a Manchester, Paulo Fonseca analizza il KO della Roma: “Devo confessare con tutta onestà che sarà molto difficile rimontare dopo un risultato come questo. Giocheremo contro il Manchester United, con un risultato così sarà difficile recuperare”.

Quanto ha pesato l’infortunio di Pau Lopez?

“È stato molto difficile perdere tre giocatori e non avere la possibilità di fare cambi nel secondo tempo. Non è facile gestire la partita così, abbiamo perso giocatori importanti e quando abbiamo preso il terzo gol è stato difficile reagire, senza la possibilità di cambiare giocatori”.

Cosa pensa del rigore concesso allo United?

“Io penso che sia stato decisivo e che l’allenatore dello United abbia già detto che non era rigore. Per me non era rigore, è stato un momento decisivo perché abbiamo preso il terzo gol”.

Spinazzola è uscito arrabbiato. Lui e Veretout sono stati recuperati troppo in fretta?

“Non ho notato che sia uscito arrabbiato. Penso che lui e Jordan stavano rientrando dai rispettivi infortuni, si sono allenati bene in questi giorni e non mi aspettavo di avere questo tipo di problemi. È difficile spigare quello che è successo”.